Рыба и бобы способны сделать человека счастливее

15:30, 13 февраля 2020, ПАИ

Рыба и бобы способны сделать человека счастливее. Таковы результаты исследований ученых, сообщает РИА Новости.

Для поднятия настроение специалисты из клиники Майо в американском штате Аризона советуют употреблять в пищу также орехи, брокколи, шпинат и яйца. Жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые позволяют облегчить симптомы депрессии, стимулируют выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина.

В составе бобов, орехов и яиц – аминокислоты, в частности, триптофан, который поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Триптофан также необходим для нормального режима сна и бодрствования человека. Шпинат и брокколи содержат в себе большое количество фолиевой кислоты, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию.