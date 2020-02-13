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Общество

Рыба и бобы способны сделать человека счастливее

Рыба и бобы способны сделать человека счастливее. Таковы результаты исследований ученых, сообщает РИА Новости.

Для поднятия настроение специалисты из клиники Майо в американском штате Аризона советуют употреблять в пищу также орехи, брокколи, шпинат и яйца. Жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые позволяют облегчить симптомы депрессии, стимулируют выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина.

В составе бобов, орехов и яиц – аминокислоты, в частности, триптофан, который поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Триптофан также необходим для нормального режима сна и бодрствования человека. Шпинат и брокколи содержат в себе большое количество фолиевой кислоты, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию.

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