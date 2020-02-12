День голосования по поправкам в Конституцию станет выходным

16:17, 13 февраля 2020, ПАИ

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день, который станет выходным, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет в ТАСС.

«Что касается принципов организации всероссийского голосования, я с вами полностью согласен. Если сделать это на основе закона о выборах президента, мне кажется, что все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены», - сказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что закон о поправке к Конституции должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, чтобы граждане сами стали его авторами.

Президент заявил, что в ближайшие два дня подпишет распоряжение по подготовке всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

20 января президент внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ, предусматривающий изменение 22 ее статей из глав с третьей по восьмую («Федеративное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», «Местное самоуправление»). Все они могут быть изменены посредством принятия федерального конституционного закона, однако по предложению главы государства поправки будут вынесены на всероссийское голосование, чтобы высказаться по ним могли граждане РФ, соответствующий пункт также включен в законопроект. Для обсуждения поправок создана рабочая группа, в её состав вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.