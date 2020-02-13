Дальнобойщики из Польши не сумели вывезти из Псковской области контрабандные белорусские сигареты

16:31, 13 февраля 2020, ПАИ

Водитель фуры гражданин Польши не сумел вывезти из Псковской области контрабандные белорусские сигареты. На российско-латвийской гарнице в пункте пропуска «Бурачки» его задержали сотрудники Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В холодильной установке рефрижератора водитель спрятал 351 пачку сигарет с акцизными марками Белоруссии.

Ранее его коллега из Польши, выезжая из Псковской области в Латвию, также не предъявил таможенному контролю и не задекларировал принадлежащий ему перемещаемый товар. В этом случае – 66 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии. Их он тоже спрятал в холодильной установке рефрижератора.

В обоих случаях сигареты помогла обнаружить служебная собака Грэй. Сигареты изъяты. В отношении граждан Польши возбуждены дела об административных правонарушениях «по факту сокрытия товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение», отметили в ведомстве.