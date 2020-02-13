Александр Котов: Предложенные «Единой Россией» поправки по снижению ставок по ипотеке помогут решить в регионах проблемы

17:01, 13 февраля 2020, ПАИ

Предложенные «Единой Россией» поправки по снижению процентных ставок по ипотеке помогут решить в регионах ряд проблем, считает заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. По его мнению, с одной стороны инициатива «Единой России» позволит большему количеству семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, оформить ипотеку и купить жильё. С другой стороны – оживит рынок недвижимости, который в последнее время в Псковской области испытывает трудности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Котов напомнил, что увеличение объёмов строительства нового жилья является одной из задач нацпроектов. «Но строить и не иметь возможность реализовать жильё – это тоже неправильно», - подчеркнул он.

Спикер областного Собрания также обратил внимание на важность пересмотра процентной ставки для семей, которые уже выплачивают ипотеку. По его мнению, из-за того, что многие люди неправильно оценили свои финансовые возможности, у них растёт задолженность по ипотеке. «Самостоятельно семье очень сложно справиться с этой нагрузкой. Было бы правильно после принятия поправок пересмотреть действующие ипотечные договоры», - отметил он.

Александр Котов также подчеркнул, что если при изменении законодательства потребуется реакция Псковской области, то региональный парламент направит положительный отзыв.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее отмечал, что для партии одна из важнейших задач – добиться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. По его мнению, в настоящее время ипотека в России – «натуральная кабала». Между тем он считает, что сейчас в стране сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%.