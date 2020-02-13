Уроженка деревни Шики Псковской области просит отремонтировать «душу ее деревни»

16:58, 13 февраля 2020, ПАИ

Уроженка деревни Шики Островского района Псковской области Светлана Мельникова обратилась на сайт губернатора с просьбой помочь с ремонтом дома культуры в ее родных краях. Здание было построено в 1967 году. В своем обращении Светлана Мельникова указывает, что ее мать, заслуженный работник культуры РСФСР, отдала «все силы и душу работе в доме культуры».

«Очень много было ярких праздников, душевных вечеров, концертов, свадеб, проводов на пенсию, митингов на 9 мая», - рассказала Светлана Мельникова, отметив, что жизнь деревни и дома культуры неразрывны.

Несмотря на век новых технологий и больших городов, по мнению Светланы Мельниковой, деревня жила и будет жить, потому что у нее есть душа. Вот такой душой она считает Дом культуры. И ему требуется ремонт.