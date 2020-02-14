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Политика

«Решение в интересах партии»: Олег Брячак уходит с поста руководителя псковской «Справедливой России»

Олег Брячак. Фото Дарьи Хватковой

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак уходит с поста руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Есть риски, поскольку у меня статус банкрота продолжится еще год и один месяц, - отметил он. - У нас единой судебной практики нет, поэтому я не готов делать так, чтобы мое региональное отделение несло риски, связанные с моим статусом. Такое решение приняли в интересах партии».

На смену Олегу Брячаку придет генеральный директор АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Виталий Федоров.

«Виталий Фёдоров - достойная кандидатура, - подчеркнул Олег Брячак. -  Я никуда не деваюсь. Как и работал на «Справедливую Россию», так и буду работать. Для меня это родная партия».

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