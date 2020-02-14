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Политика

Михаил Ведерников 14 февраля работает в Печорском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 14 февраля, с рабочим визитом посетит Печорский район.

По информации Псковского агентства информации, планируется, что глава региона проведет встречу в Круппском доме культуры, а также побывает в  Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Печорах.
Кроме того, Михаил Ведерников по складывающейся традиции неформально пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны, живущими в Печорском районе.

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