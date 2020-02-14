Организацией всероссийского голосования по поправкам в Конституцию займётся ЦИК

14:14, 14 февраля 2020, ПАИ

Организацией всероссийского голосования по поправкам в Конституцию займётся ЦИК РФ. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить на Центральную избирательную комиссию РФ, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в РФ, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции, в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 21 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», организацию подготовки проведения общероссийского голосования», - сообщается в распоряжении.

Президент поручил правительству выделить ЦИК средства из федерального бюджета на подготовку голосования с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, при этом объем этих средств не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента РФ 2018 года.

По итогам выборов президента России 2018 года Центризбирком России утвердил отчет о расходовании средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов. Они обошлись в 14 млрд 259 млн рублей из предусмотренных почти 17,7 млрд рублей.

20 января президент внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ, предусматривающий изменение 22 ее статей из глав с третьей по восьмую («Федеративное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», «Местное самоуправление»). Все они могут быть изменены посредством принятия федерального конституционного закона, однако по предложению главы государства поправки будут вынесены на всероссийское голосование, чтобы высказаться по ним могли граждане РФ.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день, который станет выходным.