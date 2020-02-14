0
23:18
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
22:02
Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития
21:28
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
19:36
Проблемы организации горячего питания школьников обсудили в Пскове
17:42
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
16:58
Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс
16:55
Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет
Еще новости
Общество

Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике

Автор фото: Михаил Парфёнов

Туристический маршрут «Путь моховиков» улучшили в Полистовском заповеднике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Автор фото: Михаил Парфёнов

Посетители этой туристической тропы смогут отдохнуть на рубленых лавках и в новой бревенчатой беседке. Кроме этого, на экскурсионных остановках появятся информационные таблички.

Автор фото: Михаил Парфёнов

Работники заповедника в настоящее время расчищают и ремонтируют туристические тропы, обновляют материал для экскурсий, а также обсуждают новые предложения из числа авторских экскурсий жителей деревень Цевло и Гоголево.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
14 февраля 2020
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития
14 февраля 2020
Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
14 февраля 2020
Центральный аппарат СК России займется расследованием резонансного ДТП в Псковской области
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
14 февраля 2020
Новые аттракционы появятся в Детском парке Пскова
Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс
14 февраля 2020
Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс
Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет
14 февраля 2020
Частная компания выполнит реконструкцию Зеленого театра в Пскове за свой счет
В Пскове планируют ежегодно сдавать по две новых школы
14 февраля 2020
В Пскове планируют ежегодно сдавать по две новых школы
Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов из Печорского района
14 февраля 2020
Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов из Печорского района

Идет загрузка...