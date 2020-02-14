Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике

23:18, 14 февраля 2020, ПАИ

Туристический маршрут «Путь моховиков» улучшили в Полистовском заповеднике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Посетители этой туристической тропы смогут отдохнуть на рубленых лавках и в новой бревенчатой беседке. Кроме этого, на экскурсионных остановках появятся информационные таблички.

Работники заповедника в настоящее время расчищают и ремонтируют туристические тропы, обновляют материал для экскурсий, а также обсуждают новые предложения из числа авторских экскурсий жителей деревень Цевло и Гоголево.