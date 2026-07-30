Благодаря репостам: пропавшего в Великих Луках пенсионера нашли спустя несколько часов

14:38, 30 июля 2026, ПАИ

76-летний Сергей Иванов, который ранее числился пропавшим, найден в Великих Луках. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

«Сергей Петрович Иванов, о розыске которого мы сообщили несколько часов назад, найден благодаря репостам в соцсетях! Поиски завершены благополучно. Спасибо всем, отбой», – написали в сообществе.

Напомним также, что в регионе продолжаются поиски Александра Хлопцева из Тверской области и 44-летнего жителя Пскова Константина Беляева.