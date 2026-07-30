«Особый драйв от результата»: Михаил Ведерников встретился с выпускниками программы «Герои земли Псковской»

13:41, 30 июля 2026, ПАИ

Итоги учебных модулей и стажировок в органах госвласти обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с выпускниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской».

Видеозапись с канала Михаила Ведерникова в MAX

«Наши ветераны получили не только теоретические знания, но и реальный практический опыт: познакомились с административными инструментами, поработали с наставниками, погрузились в управленческие задачи», – отметил он в своём канале в мессенджере MAX.

Глава региона ответил на вопросы героев по итогам образовательного курса. Говорили обо всём – от критериев оценки до организации обратной связи, отдельно остановились на доверии жителей. Михаил Ведерников подчеркнул, что это один из ключевых показателей эффективности власти, и ситуация меняется быстро, а подходы к оценке должны отвечать вызовам времени и регулярно корректироваться.

Также разговор шёл о командной мотивации. «Работать в напряжённом графике непросто, поэтому важно чувствовать баланс между тем, что делаешь, и эмоциональной отдачей от результата», – заметил губернатор.

По его словам, большое везение и в том, что работа проходила в период реализации президентских нацпроектов. Так, с 2019 года благодаря госпрограммам, отдельным договорённостям с министерствами, решениям президента Владимира Путина и председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в инфраструктуру Псковской области привлечено 275 миллиардов рублей. Для сравнения: это десять бюджетов 2017 года.

«Это особая ответственность и одновременно источник вдохновения – когда видишь результат этой работы, чувствуешь особый драйв», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.