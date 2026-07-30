Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Особый драйв от результата»: Михаил Ведерников встретился с выпускниками программы «Герои земли Псковской»

Итоги учебных модулей и стажировок в органах госвласти обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с выпускниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской».

Видеозапись с канала Михаила Ведерникова в MAX

«Наши ветераны получили не только теоретические знания, но и реальный практический опыт: познакомились с административными инструментами, поработали с наставниками, погрузились в управленческие задачи», – отметил он в своём канале в мессенджере MAX.

Глава региона ответил на вопросы героев по итогам образовательного курса. Говорили обо всём – от критериев оценки до организации обратной связи, отдельно остановились на доверии жителей. Михаил Ведерников подчеркнул, что это один из ключевых показателей эффективности власти, и ситуация меняется быстро, а подходы к оценке должны отвечать вызовам времени и регулярно корректироваться.

Также разговор шёл о командной мотивации. «Работать в напряжённом графике непросто, поэтому важно чувствовать баланс между тем, что делаешь, и эмоциональной отдачей от результата», – заметил губернатор.

По его словам, большое везение и в том, что работа проходила в период реализации президентских нацпроектов. Так, с 2019 года благодаря госпрограммам, отдельным договорённостям с министерствами, решениям президента Владимира Путина и председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в инфраструктуру Псковской области привлечено 275 миллиардов рублей. Для сравнения: это десять бюджетов 2017 года.

«Это особая ответственность и одновременно источник вдохновения – когда видишь результат этой работы, чувствуешь особый драйв», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

04 ноября 2026

МЧС назвало правила поведения при пожаре, которые стоит объяснить детям
04 ноября 2026

В Псковской области следователи провели патриотические мероприятия ко Дню народного единства
04 ноября 2026

«Пирог на четвёртое»: сотни рецептов и семейных историй собрала акция в Псковской области
04 ноября 2026

В УМВД назвали главное правило при обнаружении поддельных денег
04 ноября 2026

Можно ли предсказать долголетие по генам, объяснил генетик
04 ноября 2026

Михаил Ведерников поздравил ГТРК «Псков» с 66-летием
04 ноября 2026

Эксперт Хорошев назвал скрытые причины больших счетов за воду
04 ноября 2026

«Узелок на память» завязали псковичи в «Ночь искусств» в Василёвке

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...