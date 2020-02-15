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Любитель сыра был задержан росгвардейцами в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего любителя сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 февраля около 15:00 был задержан мужчина, который пытался украсть сыр из магазина на улице Гагарина. Стоимость кражи оценили в 3 517 рублей.

Пресекли попытку кражи сотрудники магазина, которые нажали кнопку тревожной сигнализации. Задержанный мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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