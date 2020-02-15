Пьяного водителя «Волги» задержали в Пскове

13:16, 15 февраля 2020, ПАИ

В Пскове задержали водителя «Волги», который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночное время 14 февраля возле дома по улице Красноармейской дорожная полиция остановила автомобиль «ГАЗ-3110» для проверки. За рулем находился пьяный 36-летний горожанин, который ранее уже подвергался наказанию за аналогичное нарушение. Теперь водителю грозит уголовная ответственность.