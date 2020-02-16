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Общество

Житель Пскова просит установить специальные знаки на парковке у ТРЦ «Fjord Plaza»

Знаки для парковки инвалидов у здания нового ТРЦ в Пскове не видны, уверяет автор обращения на имя главы региона. Фото: Владимир Севастьянов.

Житель Пскова Владимир Севастьянов выступил с просьбой установить специальные знаки на парковке у здания нового торгово-развлекательного центра в Пскове. Речь идет о знаках, указывающих на места для парковки инвалидов. «Как обычно, каждый, въезжая на стоянку, ищет место, а так как я инвалид, то ищу места для них. Не буду много писать очевидного, т.к. только тратить время, а напишу о сути. Места не обозначены знаками, а только полустёртая разметка и, естественно, что просто так, используя логику закона об оборудовании мест для инвалидов, - ближе ко входу, - не так легко сориентироваться и найти их», - написал он в обращении к главе региона.

Пскович просит привести парковку в соответствие законодательству и выставить знаки по аналогии с уже имеющимися на парковке «Остановка запрещена».

«Первое, чтобы не искать, не крутиться, нарезая круги, а второе, чтобы не "провоцировать" других водителей на нарушение; ибо, если бы была нормальная зима и лежал снег, то вообще было бы непонятно, что это места для инвалидов», - добавил мужчина.

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