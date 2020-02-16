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Общество

Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове

На участке Рижского проспекта от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской появится освещение. «Люди могут идти в находящиеся там торговые комплексы - «Ленту», ТРЦ «Fjord Plaza», рядом с «Лентой» строится большой торговый центр «Леруа Мерлен», который до конца года должен быть введен в эксплуатацию. Понимаем, что пешеходный трафик вырастет. И освещение этого участка важно», - сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации в программе «Лицом к городу» глава администрации Пскова Александр Братчиков.

На эти цели будут выделены средства из бюджета города.

«В проект бюджета этого года мы включить этот участок не смогли. Включили в бюджет на 2021 и 2022 годы», - добавил глава администрации.

В настоящее время этот участок не освещен. Пешеходы идут через дорогу от многоквартирных домов к торговому комплексу, вдоль проезжей части. Водители жалуются на то, что в темное время суток сложно заметить людей.

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