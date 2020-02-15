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В Пскове друзья бросили пьяного водителя после встречи с сотрудниками ГИБДД

Пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД в Пскове. Фото: ПАИ.

В Пскове на улице Петровской у дома 24 16 февраля стражи правопорядка остановили автомобиль «Форд Фокус». За рулем находился 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД в Пскове. Фото: ПАИ.

При этом ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД в Пскове. Фото: ПАИ.

Как рассказали корреспонденту ПАИ очевидцы, в салоне машины в момент досмотра сотрудниками ГИБДД находились еще несколько человек. Но они собрали бутылки с пивом и быстренько покинули транспорт, оставив друга один на один с представителями закона.

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