В Пскове друзья бросили пьяного водителя после встречи с сотрудниками ГИБДД

11:55, 16 февраля 2020, ПАИ

В Пскове на улице Петровской у дома 24 16 февраля стражи правопорядка остановили автомобиль «Форд Фокус». За рулем находился 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

При этом ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Как рассказали корреспонденту ПАИ очевидцы, в салоне машины в момент досмотра сотрудниками ГИБДД находились еще несколько человек. Но они собрали бутылки с пивом и быстренько покинули транспорт, оставив друга один на один с представителями закона.