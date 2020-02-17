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Общество

Участок дороги между Стругами Красными и Лядами отремонтируют в рамках нацпроекта

До 15 августа 2020 года должны быть выполнены ремонтные работы на участке дороги между Стругами Красными и Лядами. Речь идет об отрезке км 1+200 – км 5+373 в Стругокрасненском районе. Подрядчиком выступит ООО «ДАФ», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Данная компания стала победителем аукциона. И именно ей предстоит выполнить фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия на отрезке длиной 4,2 км, нанести разметку, укрепить обочины, отремонтировать пропускные трубы и автобусную остановку, установить оцинкованные барьерные ограждения.

Сумма вложений составит 46,2 млн рублей. Объект ремонтируется в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заказчиком выступает Псковавтодор.

В целом, отметили в ведомстве, в регионе в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтируют свыше 153 км автомобильных дорог области.

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