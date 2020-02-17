Трехдневные выходные ждут россиян в конце новой недели

10:31, 17 февраля 2020, ПАИ

Начавшаяся трудовая неделя закончится для большинства россиян трехдневными выходными. И следующая продлится только четыре дня — со вторника по пятницу, сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Причиной для этого станет перенос одного выходного — День защитника Отечества выпал в этом году на воскресенье, поэтому нерабочий день был перенесен на понедельник. То есть россияне будут отдыхать 22, 23 и 24 февраля этого года.

При этом, отметили в ведомстве, пятницу, 21 февраля, не является предпраздничным днем, а потому рабочий день не будет сокращенным.

Такая же короткая неделя запланирована и в марте. Там 8 марта приходится на воскресенье, а потому выходной будет перенесен на понедельник. Таким образом, отдых продлится с 7 по 8 марта включительно.

Следующие длинные выходные нас ждут в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11. А также в июне: с 12 по 14 число.