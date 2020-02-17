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Общество

Программы развития регионов с проблемами в экономике ждет в кратчайшие сроки Михаил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам в кратчайшие сроки представить программы развития регионов с проблемами в экономике. Как пишет ТАСС, об этом премьер-министр заявил на совещании со своими заместителями.

«Им [проблемным регионам] будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по пять миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года», - отметил он и поручил министерству экономического развития проконтролировать, чтобы все программы были «предельно реалистичными».

Михаил Мишустин подчеркнул, что намерен регулярно ездить в регионы, и поручил вице-премьерам также чаще посещать субъекты. «Особый акцент надо сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация», — добавил он.

Также глава правительста указал на то, что средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем региона, максимально учитывая местную специфику.

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