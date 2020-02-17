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Общество

Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин представил губернатору Михаилу Ведерникову макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах, которые внедрят в регионе в марте этого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

В ходе совещания по вопросам комплексного развития регулярных пассажирских перевозок глава региона внес несколько замечаний по представленным макетам. Отмечается, что их учтут в итоговом варианте карт.

Также Михаил Ведерников напомнил, что ведется работа по приобретению около 200 новых автобусов для «Псковпассажиравтотранса» на сумму более 1,2 млрд рублей. Планируется, что они поступят на баланс предприятия к концу текущего года.

Губернатор заверил, что будут приняты все меры для того, чтобы предприятие «Псковпассажиравтотранс» работало максимально эффективно. «Необходимо также привести в порядок центральную автобазу «Псковпассажиравтотранса» в Пскове и сделать ее современной»,- пояснил он.

Исполняющий обязанности директора «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев рассказал, что сейчас на предприятии проходят финансовый и юридический аудит, а также инвентаризация.

Также стороны обсудили вопрос формирования единой концепции пассажирских перевозок в Псковской области. Вице-губернатор Василий Осипов рассказал, что в качестве пилотных муниципалитетов, где начнут проводить соответствующую работу, станут Псковский, Островский, Печорский и Палкинский районы, а также областной центр.

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