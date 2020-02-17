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Общество

Регоператор дал оценку работе Полновской волости при реализации экологической реформы

Системный подход отличает Полновскую волость в реализации на территории Гдовского района экологической реформы. В этом убежден руководитель ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст. «Глава волости приучает население к централизованному способу сбора ТКО, обустраивает контейнерные площадки в соответствии со всеми требованиями и взаимодействует с региональным оператором», - сообщил он Псковскому агентству информации.

На данный момент в деревне Партизанская Гдовского района появилась новая контейнерная площадка на улице Школьной. Всего же в этом населенном пункте шесть таких площадок, как и в поселке Ямм.

Глава Полновской волости Владимир Попов уточнил, что при выборе мест для размещения площадок учитывали мнение населения, чтобы жителям не приходилос далеко идти, а мусоровозы могли легко добраться до контейнеров.

«Благодаря нашей совместной работе с Экопромом в населенных пунктах стало намного чище, люди постепенно адаптируются, проблем не возникает. Машины ходят регулярно в соответствии с графиком, забирают мусор», - сказал он.

В настоящее время проводится разъяснительная работа с жителями частного сектора, людям рекомендуют приобретать собственные контейнеры и заключать договоры на их обслуживание с регоператором. В этом случае машина будет приезжать к дому получателя услуги. «Это позволяет сэкономить время и гарантирует стабильность », - заметил Владимир Попов.

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