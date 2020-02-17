Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе

13:54, 17 февраля 2020, ПАИ

На автомобильной дороге Дубровка-Дедовичи в Дедовичском районе Псковской области начаты работы по ремонту моста через реку Шелонь. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта на данном участке в декабре и январе выполнено строительство временного моста, передает корреспондент Псковского агентства информации. 17 февраля открыто движение по нему.

На объекте побывали заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Заказчиком выступает Псковавтодор, подрядчиком - строительная компания «Балтийский Берег». Стоимость контракта - более 715 млн рублей.





Временный мост возведен так как маршрут объезда по автомобильным дорогам с капитальным типом покрытия составляет около 1110 километров. Между тем дорога «Дубровка – Дедовичи», на которой и находится мост, является подъездом к железнодорожной станции «Дедовичи», связывает районный центр с областным центром.

Борис Елкин рассказал, что реконструируемый мост был возведен в 1966 году и давно исчерпал свои ресурсы. «Опоры мы ремонтируем частично, количество балок будет больше, мост станет шире на два метра», - сказал он.

В рамках проект капитального ремонта уже проведены подготовительные работы: снят почвенно-растительный слой, вырублен кустарник. Еще одним этапом стало возведение временного моста и временной дороги к нему.

Борис Елкин подчеркнул, что в 2021 году работы будут завершены и временную конструкцию демонтируют.