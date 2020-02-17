0
14:08
Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
13:54
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
13:10
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК
12:48
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах
12:05
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак
11:22
Новый проект ПАИ «К счастью»: Должны ли дети быть послушными
09:49
Нави Волырк и где он обитает: Спектакль-паноптикум поставили в Псковском театре
Еще новости
Общество

Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе

Временный мост через реку Шелонь возвели в Дедовичском районе на время капремонта основного моста. Фото: Леонид Шепталин.

На автомобильной дороге Дубровка-Дедовичи в Дедовичском районе Псковской области начаты работы по ремонту моста через реку Шелонь. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта на данном участке в декабре и январе выполнено строительство временного моста, передает корреспондент Псковского агентства информации. 17 февраля открыто движение по нему.

Временный мост через реку Шелонь возвели в Дедовичском районе на время капремонта основного моста. Фото: Леонид Шепталин.

На объекте побывали заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Заказчиком выступает Псковавтодор, подрядчиком - строительная компания «Балтийский Берег». Стоимость контракта - более 715 млн рублей.

Временный мост через реку Шелонь возвели в Дедовичском районе на время капремонта основного моста. Фото: Леонид Шепталин.

Временный мост возведен так как маршрут объезда по автомобильным дорогам с капитальным типом покрытия составляет около 1110 километров. Между тем дорога «Дубровка – Дедовичи», на которой и находится мост, является подъездом к железнодорожной станции «Дедовичи», связывает районный центр с областным центром.

Временный мост через реку Шелонь возвели в Дедовичском районе на время капремонта основного моста. Фото: Леонид Шепталин.

Борис Елкин рассказал, что реконструируемый мост был возведен в 1966 году и давно исчерпал свои ресурсы. «Опоры мы ремонтируем частично, количество балок будет больше, мост станет шире на два метра», - сказал он.

В рамках проект капитального ремонта уже проведены подготовительные работы: снят почвенно-растительный слой, вырублен кустарник. Еще одним этапом стало возведение временного моста и временной дороги к нему.

Временный мост через реку Шелонь возвели в Дедовичском районе на время капремонта основного моста. Фото: Леонид Шепталин.

Борис Елкин подчеркнул, что в 2021 году работы будут завершены и временную конструкцию демонтируют.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17 февраля 2020
Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
17 февраля 2020
Открыт временный мост через реку Шелонь в Дедовичском районе
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК
17 февраля 2020
Пять кандидатов на пост главы Печорского района прошли регистрацию в ТИК
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах
17 февраля 2020
Псковскому губернатору представили макеты транспортных карт для оплаты проезда в автобусах 1
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак
17 февраля 2020
Псковским зоозащитникам из «Шанса» требуется финансовая помощь в покупке еды для 160 собак 1
Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
17 февраля 2020
Псковская область заняла пятое место среди регионов СЗФО по качеству жизни в 2019 году
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»
17 февраля 2020
Штормовой ветер и тепло принес в Псковскую область циклон «Дэннис»
Сильные морозы в марте ожидает Гидрометцентр
17 февраля 2020
Сильные морозы в марте ожидает Гидрометцентр

Идет загрузка...