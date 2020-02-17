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Женщину с украшениями на 1,3 млн рублей задержали псковские таможенники

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Псковская таможня задержала женщину с ювелирными изделиями на 1,3 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На таможенном посту Шумилкино на российско-эстонской границе остановили пассажирский рейсовый автобус «Рига – Санкт-Петербург». У одной из путешественниц обнаружили 43 ювелирных предмета из драгоценных металлов. Стоимость колец, браслетов и других ювелирных изделий составила свыше 1,3 млн рублей.

По результатам проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело.

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