Женщину с украшениями на 1,3 млн рублей задержали псковские таможенники
Псковская таможня задержала женщину с ювелирными изделиями на 1,3 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
На таможенном посту Шумилкино на российско-эстонской границе остановили пассажирский рейсовый автобус «Рига – Санкт-Петербург». У одной из путешественниц обнаружили 43 ювелирных предмета из драгоценных металлов. Стоимость колец, браслетов и других ювелирных изделий составила свыше 1,3 млн рублей.
По результатам проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело.