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Общество

Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность в гостиницах и школах

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов взять на контроль вопросы категорирования гостиниц, а также безопасности образовательных учреждений. Заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона состоялось 17 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Во время заседания затронули тему процесса категорирования гостиниц и других учреждений для размещения туристов.

«Этот вопрос поднимался в преддверии проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени»,  - отметил Михаил Ведерников, подчеркнув, что значительная часть собственников не завершила категорирование, а некоторые и вовсе не приступили к формированию соответствующей комиссии.

Замначальника отдела по обеспечению антитеррористической комиссии Андрей Семенов сообщил, что работы были проведены только на 30% объектов. Категорирование по степени антитеррористической защищенности проводится в зависимости от вместительности помещения: 1 категория более 1 тысячи человек, 2 категория – до 1 тысячи человек, 3 категория – от 50 до 200 человек, 4 категория – менее 50 человек.

Федеральный центр также проводит работу по стимулированию собственников таких организаций к проведению паспортизации зданий. В частности, теперь гостиницы не могут получить «звезды» без проведенного категорирования и оформления паспорта безопасности.

Затронув тему образовательных учреждений, Михаил Ведерников отметил необходимость установки кнопок экстренного оповещения подразделений Росгвардии. «Тревожные кнопки» на сегодняшний день не установлены в 100 зданиях из 530. Глава региона поручил исправить это до 30 июня 2020 года.

«Антитеррористическая безопасность — приоритетное направление, где нет, и не будет никаких поблажек ни для кого», - отметил Михаил Ведерников.

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