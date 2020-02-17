Всему виною фотоателье: В Тольятти разразился скандал из-за фотографий с надгробий во дворе дома
Скандалом обернулась находка на улице Громовой в Тольятти (Самарская область). Жители одного из дворов среди гор привезенного грунта на место проводимых на трубопроводе работ внезапно для себя обнаружили таблички с фотографиями и датами рождения и смерти. Это керамические снимки с надгробий, сообщает ТАСС. Полиция начала проверку.
В администрации Тольятти уточнили, что фрагменты надгробий могли оказаться в земле «по неосторожности» и всему виной фотоателье.
Со ссылкой на собственника ателье в мэрии разъяснили, что найденные таблички являются производственным браком и шли в мусорное ведро. «Предположительно, изделия могли оказаться в земле по неосторожности», - отметили в администрации.
Таблички были выполнены около 5 лет назад.