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Всему виною фотоателье: В Тольятти разразился скандал из-за фотографий с надгробий во дворе дома

Стоп-кадр с видео, сделанного местными жителями во дворе дома.

Скандалом обернулась находка на улице Громовой в Тольятти (Самарская область). Жители одного из дворов среди гор привезенного грунта на место проводимых на трубопроводе работ внезапно для себя обнаружили таблички с фотографиями и датами рождения и смерти. Это керамические снимки с надгробий, сообщает ТАСС. Полиция начала проверку.

В администрации Тольятти уточнили, что фрагменты надгробий могли оказаться в земле «по неосторожности» и всему виной фотоателье.

Со ссылкой на собственника ателье в мэрии разъяснили, что найденные таблички являются производственным браком и шли в мусорное ведро. «Предположительно, изделия могли оказаться в земле по неосторожности», - отметили в администрации.

Таблички были выполнены около 5 лет назад.

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