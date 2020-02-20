Женщина украла деньги из кармана пенсионера в Новорожевском районе

12:24, 20 февраля 2020, ПАИ

В Новорожевском районе местная жительница украла деньги у 87-летнего пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Котово 45-летняя женщина похитила из пиджака пенсионера 12 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В деревне Гребло Дедовичского района из дома похитили холодильник, стиральную машину и печь для бани. Ущерб был оценен в 14 тысяч рублей. К краже причастен 24-летний житель поселка Дедовичи, который признался в содеянном. Похищенное было изъято.

В деревне Неелово Псковского района в ночь на 19 февраля из дома по улице Рябиновой похитили бензопилу. Вскоре удалось установить, что кражу совершил 45-летний безработный, ранее судимый мужчина. Похищенную бензопилу изъяли. По данному факту проводится проверка.