Михаил Ведерников занял 15 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах

13:32, 20 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 15 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах в период с 12 по 18 февраля. Главу региона упомянули 190 раз. В предыдущем рейтинге Михаил Ведерников занимал 17-ю строчку.

На первом месте рейтинга - глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. У него 867 упоминаний. Следом за ним - мэр Москвы Сергей Собянин (839 упоминаний), на третьем месте - губернатор Оренбургской области Денис Паслер (505 упоминаний).

На последнем месте - руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов (12 упоминаний).

Рейтинг подготовлен фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»