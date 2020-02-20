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Политика

Игорь Сопов заявил о следовании облизбиркомом принципу открытости

Игорь Сопов

Избирательная комиссия Псковской области следует принципу открытости и использует все каналы для донесения информации. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в ходе встречи с журналистами 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель псковского облизбиркома отметил, что каждая территориальная избирательная комиссия в регионе зарегистрировала аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram для удобства получения информации об их деятельности жителями региона. Игорь Сопов обратил внимание на важности освещения территориальными избирательными комиссиями своей деятельности вне избирательного цикла.

«СМИ надо информировать о том, что у нас происходит, чтобы СМИ могли информировать жителей», — подчеркнул он.

Также Игорь Сопов поделился показателями работы группы облизбиркома в социальной сети «ВКонтакте»: возросло как количество публикаций, так и количество просмотров.

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