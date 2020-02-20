Пропавшего пенсионера ищут в Псковском районе

16:55, 20 февраля 2020, ПАИ

В Псковском районе разыскивают 80-летнего Вячеслава Евстигнеева. Он в период с 17 по 18 февраля ушёл из дома, расположенного на улице Венской в деревне Борисовичи, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В последний раз пенсионера видели 18 февраля на улице Рокоссовского в Пскове, он собирался поехать в район лесхоза.

На вид мужчине 80 лет, ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. У него седые волосы, голубые глаза, отсутствуют зубы. Был одет в серую куртку и спортивные брюки, на ногах – резиновые сапоги зелёного цвета, на голове – серая кепка либо черная шапка.

Мужчина в силу возраста и состояния здоровья может терять ориентацию в пространстве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в районный отдел полиции в деревне Уграда или по телефонам 8(8112) 676-851, 676-872 и 02.