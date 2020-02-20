Голосование по изменениям в Конституции пройдёт до майских праздников

17:45, 20 февраля 2020, ПАИ

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом пишет ТАСС.

«Пока понятно, что это будет выходной. И, скорее всего, понятно, что это будет до майских праздников», - отметил депутат, также занимающий пост сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.

Ранее председатель ибирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заверил, что облизбирком готов к общероссийскому голосованию. «Сроки сжаты, но мы понимаем, что все процедуры нами будут осуществлены в соответствии с законом, который появится», — сказал он.