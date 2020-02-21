Совместные учения ВДВ России и ССО Белоруссии прошли на полигоне «Струги Красные»

22:00, 20 февраля 2020, ПАИ

Вопросы наступления и блокирования незаконных вооруженных формирований отработали сводное подразделение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Как сообщили Псковскому агентству информации Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, мероприятие прошло в рамках второго этапа совместного тактического учения на полигоне «Струги Красные» в Псковской области.

Отмечается, что после выполнения ближайшей задачи подразделения перегруппировались и совершили рейд в составе передового отряда сил полка. Тактический воздушный десант Белоруссии тремя группами высадился на объекты НВФ из вертолетов МИ-8 АМТШ и, под прикрытием боевых вертолетов К-52, приступил к блокированию занявшего оборону [по легенде] противника.

Авиация и артиллерия нанесли по позициям условного противника массивный огонь. Далее псковские десантники перешли в наступление. Спешившись, под прикрытием штатного вооружения БМД-2, они атаковали оборонительные позиции противника, заняли указанный рубеж и приступили к его обороне до подхода основных сил полка.

В учениях, которые проходят 18-21 февраля, участвуют более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ССО Белоруссии.