Наценки на лекарства выросли впервые с 2016 года

07:03, 21 февраля 2020, ПАИ

Наценки на лекарства в аптеках России за минувший год увеличились на 24,6%. Это первое серьезное увеличение на медицинские препараты за последние четыре года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group.

Последний раз наценки росли в 2016 году, когда они составляли 25,8% от конечной стоимости. Наценки все это время снижались до 25,1% в 2017 году и 23,9% - в 2018 году. В минувшем году они впервые выросли до 24,6%.

Эксперты считают, что рост наценок может быть связан с падением спроса на лекарства. Наиболее высокий рост цен показали препараты по уходу за кожей (29,7%), противопаразитарные (28,1%) и лекарства от простуды (27%).

Эксперты уверены, что в следующем году ожидать роста наценок на лекарства не стоит, так как на фоне последних скандалов с завышением цен на маски во время вспышки нового коронавируса Федеральная антимонопольная служба будет внимательно наблюдать за ритейлерами.