На 90 тысяч рублей оштрафовал псковский Росреестр нарушителей земельного законодательства

07:46, 21 февраля 2020, ПАИ

В январе текущего года специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 84 проверки соблюдения законодательства об использовании земельных участков в регионе, в ходе которых выявили 57 нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверок выдано 40 предписаний об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждены 25 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 90 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 23 нарушения.