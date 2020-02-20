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Политика

Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом

Президент России Владимир Путин назвал россиян и украинцев одним народом. Об этом он заявил во второй серии спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину», которое проводит ТАСС.

«Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ», - сказал Владимир Путин.

В ходе интервью журналист хотел поправить президента, указав, что правильно говорить «украИнцами». Но российский лидер возразил ему и заявил, что нужно говорить: «укрАинцы».

«Украинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, где-то до этого же времени, до XIV–XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались языковые первые различия», - высказался Владимир Путин.

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