В Псковской области вездеход помог полицейским добраться до будущего фигуранта уголовного дела

16:45, 21 февраля 2020, ПАИ

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области вынуждены были воспользоваться вездеходом, чтобы провести внеплановую проверку в деревне Александровка Псковского района. По имевшимся сведениям, местный житель осуществил здесь фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Таджикистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Деревня расположена в болотистой местности, поэтому добраться сюда по размытой дороге на обычном автомобиле практически невозможно, поэтому полицейским и пришлось воспользоваться шестиколесным вездеходом из автохозяйства регионального УМВД.

Ввыяснилось, что подозреваемый иностранцев не видел и не знает. Его знакомый передал ему только их паспорта и миграционные карты. За оказание подобной услуги мужчина получил денежное вознаграждение. Таким образом, в действиях жителя Псковского района усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.