Туроператоры просят компенсировать убытки из-за коронавируса

17:18, 21 февраля 2020, ПАИ

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать убытки компаний, занятых в туристической отрасли. В обращении говорится, что из-за вспышки коронавируса финансовые потери составили: 450 млн рублей от экстренного вызова туристов из Китая и досрочного прекращения китайских программ и 140 млн рублей – отмена уже оплаченных туристических программ, запланированных для туристов из Китая в России на зиму, весну и лето, сообщает Интерфакс.

В АТОР заявляют, что речь идет пока не о «недополученных доходах» турфирм, а об их прямых убытках от форс-мажорной ситуации.

С подобным обращением выступал ранее Минтранс. Работающие с Китаем авиакомпании, вынужденные прекратить полеты в Китай, рассчитывают на субсидирование со стороны государства, так как они также понесли фактические потери и недополучили прибыль.

Ранее в АТОР заявили, что общие потери турбизнеса за два месяца с начала эпидемии короновриуса составят 3 млрд рублей, и если ситуация останется прежней, то до лета потери достигнут 30 млрд.

До лета уже было забронировано около 35 тысяч туров в Китай, которые пришлось аннулировать. Турпоток из Китая в Россию полностью прекратился.