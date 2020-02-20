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Политика

Певица Валерия решила идти в политику и создаст свою партию

Певица Валерия планирует создать свою политическую партию. Назвать ее решено «Сильные женщины», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление продюсера и супруга певицы Иосифа Пригожина.

Известно, что основное внимание Валерия намерена уделять вопросам насилия в семье. И первым шагом к работе с аудиторией станет создание программы на YouTube-канале. Первый выпуск появится в марте этого года.

Предполагается, что певица будет еженедельно встречаться с пострадавшими от насилия женщинами и рассказывать их историю. «Учитывая все обстоятельства, опыт, знания, наступило время приносить пользу своей стране, всех умных женщин консолидировать вокруг себя», - добавил Иосиф Пригожин.

Детальные планы работы новой партии обещают сформулировать и представить к осени 2020 года.

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