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Политика

Михаил Ведерников: Интерпретации истории эстонцами невозможны пока живы ветераны

«Эстонцы бессовестно пытаются переписать историю. Это невозможно пока живы ветераны. У них можно узнать, как все было на самом деле. Это передается детям, и такие вещи не стереть никакими интерпретациями», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном приеме по случаю Дня защитника Отечества, прошедшем в Пскове 22 февраля.

Глава региона в беседе с ветеранами пожелал им здоровья и «как можно дольше оставаться с нами в строю», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Опыт мужества и стойкости участников Великой Отечественной войны важен для подрастающего поколения, которое только по учебникам, книгами и фильмам может судить о той войне, отметил губернатор.

В ходе торжественного приема ветеранам вручили памятные медали в честь 75-летия Победы.

Эстонские политики в конце 2019 года и в начале 2020 года стали активнее обсуждать росийско-эстонские территориальные вопросы. Это стало поводом для выступлений и по теме истории Великой Отечественной войны. 

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