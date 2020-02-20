Власти Украины прогнозируют снижение пенсий в стране

16:05, 22 февраля 2020, ПАИ

Пенсии на Украине могут быть снижены в ближайшие годы. Об этом заявила заместитель министра социальной политики страны Наталья Ненюченко, сообщает РИА Новости.

Причиной для такого решения станут ограниченные ресурсы пенсионной системы. На данный момент значительная часть налогоплательщиков задействована в теневом секторе экономики, то есть об их доходах ничего неизвестно, с их заработной платы нет отчислений в пенсионный фонд. Результатом дефицита средств станет вынужденное снижение размера пенсии.

При этом заместитель главы ведомства подчеркнула, что в стране более 80 процентов граждан получают пенсию ниже 4000 гривен (10 500 рублей).