Михаил Ведерников проверил качество реставрации памятника десантникам 6-й роты

23:06, 23 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил качество реставрации памятника десантникам 6-й роты «Купол» и благоустройство прилегающей к нему территории в деревне Череха Псковского района. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Приведены в порядок остановочные павильоны, высажены деревья, поменяны заборы», – отметил губернатор. Однако, Михаил Ведерников дал ряд дополнительных поручений: высадить туи от остановки до поворота, привести в порядок стоянку у магазина, установить дополнительное освещение, убрать «ужасную» рекламу, железобетонные балки, мусор и приведут заборы к единообразию. «Странно, что ответственные не видят этого сами», – добавил он.

Губернатор поручил подрядчику оперативно и качественно завершить работы по реконструкции «Купола». Также в деревне Череха будет осуществляться регулярный покос травы.