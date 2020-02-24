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До +4 градусов ожидается в Псковской области 24 февраля
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Общество

До +4 градусов ожидается в Псковской области 24 февраля

В Псковской области температура воздуха 24 февраля прогреется до +4 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На территории региона ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер 6-11 метров секунду, возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха -1…+4 градуса.

В связи с усилением ветра местных жителей призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

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