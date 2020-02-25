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В Пскове получила продолжение история с «забором почета»

Фото: Егор Москаль.

В Пскове во дворе домов №58 и 60 по улице Юбилейной история с забором, закрывшим для пешеходом проход к стоматологии, получила продолжение.

В начале февраля очевидцы прислали в редакцию Псковского агентства информации видео установки ограждений. Рабочие ставили забор, закрывая для прохода заасфальтированную дорожку. Общественники в тот же день попытались выяснить, кем и кому было выдано разрешение смонтировать ограждение. А для привлечения внимания к объекту на нем появились фотографии городских чиновников. Так у конструкции появилось название «забор славы».

Позже выяснилось, что участок передан в аренду. А вот данные конструкции, их размещение, их внешний вид не были согласованы с администрацией города. Но арендатор, который решил сделать парковку во дворе многоквартирных домов, счел установку забора необходимым. «Правообладателем земельного участка проектная документация с Администрацией города Пскова не согласовывалась, разрешения на производство земляных работ не выдавалось. В настоящее время Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова и Контрольным управлением Администрации города Пскова проводится проверка в связи самовольной установкой ограждения земельного участка с кадастровым номером 60:27:0080201:1509», - заявил тогда глава администрации Пскова Александр Братчиков.

И вскоре арендатора вынудили убрать один из элементов ограждений, чтобы открыть проход для пешеходов.

Но зато на участке появились новые конструкции, о чем жители написали на сайте губернатора.

«Несмотря на то, что разрешение не выдавалось, недобросовестный арендатор продолжает строительные работы: установил блокираторы, в том числе на местах для инвалидов», - отметил Егор Москаль.

Фото: Егор Москаль.

Фото: Егор Москаль.

Фото: Егор Москаль.

Реакции городских властей на это пока не последовало.

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