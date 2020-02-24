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Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с президентом

На 26 февраля намечена встреча рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным. Обсудить планируется проработанные поправки в основной закон страны, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы, главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По его словам, работа выходит на финишную прямую. 25 февраля в ходе заседания рабочей группы планируется рассмотреть третью и восьмую главы Конституции.

«Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ. Надеемся, что она пройдет. И, конечно, тоже будем обсуждать тексты, поправки, которые нами уже наработаны», - уточнил он.

 

 

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