Рабочая группа по Конституции встретится с президентом

11:17, 25 февраля 2020, ПАИ

На 26 февраля намечена встреча рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным. Обсудить планируется проработанные поправки в основной закон страны, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы, главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По его словам, работа выходит на финишную прямую. 25 февраля в ходе заседания рабочей группы планируется рассмотреть третью и восьмую главы Конституции.

«Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ. Надеемся, что она пройдет. И, конечно, тоже будем обсуждать тексты, поправки, которые нами уже наработаны», - уточнил он.