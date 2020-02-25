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Общество

«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей

Денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей предложили предусмотреть в «Единой России», сообщается на официальном портале партии со ссылкой на заявление координатора партийного проекта «Крепкая семья», первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольгу Окуневу.

«Партпроект на основе своих мониторингов и обращений от многодетных граждан подготовил предложения в правительство РФ по закреплению обязательной денежной альтернативы для граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков, для последующего самостоятельного приобретения земли», — пояснила депутат.

По ее словам, такая мера актуальна, поскольку в тех регионах, где предоставляется данная поддержка, зачастую очередь на ее получение растягивается на многие годы. «А жить многодетной семье в комфортных условиях нужно уже сейчас», - подчеркнула она. Ольга Окунева отметила, что соответствующая инциатива уже направлена в правительство страны.

По словам парламентария, закрепление единого стандарта, предусматривающего возможность получения многодетной семьей земельного участка либо денежной компенсации, позволило бы решить эту проблему.

«У людей должен быть выбор – ждать, когда власти предоставят участок со всей гарантированной инфраструктурой или, получив соответствующую денежную компенсацию, самостоятельно подобрать желаемый участок», - добавила парламентарий.

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