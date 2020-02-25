0
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:17
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
16:04
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
15:12
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
12:46
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
10:19
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
Еще новости
Общество

76-летие со дня освобождения Середки отметили жители деревни

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Жители деревни Середка (Псковский район) отметили 76-летие со дня освобождения от немецко-фашистских войск. Митинг состоялся 25 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Участие в мероприятии приняли глава Псковского района Наталья Федорова, председатель районного Собрания депутатов, секретарь Псковского районного МОП «Единая Россия» Андрей Неофитов, а также депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального общественного совета партпроекта «Единой России» «Российское село» Виктор Гречин, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, учащиеся Середкинской школы.

«Нужно сохранить память о тех событиях, о подвигах солдат и офицеров, благодаря которым мы сейчас живы», - отметил Андрей Неофитов, который поблагодарил ветеранов за их подвиги, пожелал здоровья и благополучия. 

Минутой молчания жители деревни почтили память павших земляков, после чего возложили цветы и венки к мемориалу Воинской славы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
25 февраля 2020
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
25 февраля 2020
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
25 февраля 2020
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
25 февраля 2020
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
25 февраля 2020
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
25 февраля 2020
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках

Идет загрузка...