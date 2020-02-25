76-летие со дня освобождения Середки отметили жители деревни

17:41, 25 февраля 2020, ПАИ

Жители деревни Середка (Псковский район) отметили 76-летие со дня освобождения от немецко-фашистских войск. Митинг состоялся 25 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Участие в мероприятии приняли глава Псковского района Наталья Федорова, председатель районного Собрания депутатов, секретарь Псковского районного МОП «Единая Россия» Андрей Неофитов, а также депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального общественного совета партпроекта «Единой России» «Российское село» Виктор Гречин, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, учащиеся Середкинской школы.

«Нужно сохранить память о тех событиях, о подвигах солдат и офицеров, благодаря которым мы сейчас живы», - отметил Андрей Неофитов, который поблагодарил ветеранов за их подвиги, пожелал здоровья и благополучия.

Минутой молчания жители деревни почтили память павших земляков, после чего возложили цветы и венки к мемориалу Воинской славы.