В Пскове планируют изменить структуру комитетов городской Думы

08:08, 26 февраля 2020, ПАИ

На ближайшей сессии Псковской городской Думы планируется рассмотреть вопрос об изменениях в структуре комитетов. Обсудили его на заседании комитета по правовым вопросам в минувший вторник, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Решено исключить их состава Думы комитеты по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, комитет по социальным вопросам и молодежной политике, комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю. А вместо этих трех комитетов создать два новых - комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

«Большинством голосов члены комитета одобрили это предложение», - сообщили в ведомстве.

Обсуждался также вопрос о заместителей главы Пскова Владимире Воробьеве – он будет исполнять свои полномочия на штатной основе. А вот депутата от округа №6 Александра Баева рекомендовано избрать заместителем главы на общественных началах.

Данные предложения включены в повестку ближайшей сессии Думы.