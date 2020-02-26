2,7 млрд рублей долгов взыскали приставы в Псковской области в 2019 году

10:10, 26 февраля 2020, ПАИ

В 2019 году в Псковской области судебные приставы взыскали с должников 2,7 млрд рублей. В местный и региональный бюджет перечислены более 1 млрд рублей. Это на 68% больше, чем в 2018 году. Об этом заявил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников на коллегии УФССП по региону по итогам работы за 2019 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Сергей Колесников подчеркнул, что на протяжении последних нескольких лет псковские судебные приставы работали в условиях роста количества исполнительных документов, находящихся на исполнении. В прошлом году на принудительном исполнении в управлении находились 461 тысяча исполнительных документов. На 32% возросло поступление документов о взыскании задолженности по кредитным платежам, а на 27% - штрафов уполномоченных органов, в том числе на 57% штрафов ГИБДД.

На 35% увеличилось количество исполнительных производств, по которым должники полностью или частично исполнили свои обязательства. Прирост составил 59 тысяч исполнительных производств. В то же время количество оконченных исполнительных производств увеличилось на 15,5% и составило 231,6 тысяч производств.