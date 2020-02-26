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Экономика

На 3,3% снизилась стоимость промышленных товаров в Псковской области за год

В Псковской области индекс цен производителей промышленных товаров в январе 2020 года относительно января 2019-го составил 96,7%. Так, в частности, продукция обрабатывающих производств снизилась на 4,6%. Однако обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха – увеличилась на 3,1%, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

По данным статистики, стоимость производства пищевых продуктов снизилась на 6%, производство кожи и изделий из кожи – на 5,2%, производство электрического оборудования – 3,4%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 1,1%. В то же время увеличилась стоимость производства одежды на 1,5%, бумаги и бумажных изделий – на 7%.

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