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Политика

Депутаты отложили рассмотрение изменений в бюджет Псковской области

Депутаты отложили рассмотрение изменений в бюджет Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, вопрос о внесении изменений в главный финансовый документ текущего года, включённый в предварительную повестку заседания комитета регионального парламента по бюджету, налогам и финансовой политике, депутаты сняли с рассмотрения.

Заместитель председателя комитета по финансам Людмила Павлова пояснила, что законопроект до сих пор не получил заключение министерства финансов.

Также на заседании комитета депутаты поддержали кандидатуру Марины Хохловой о назначении на должность председателя Счётной палаты Псковской области. Кандидатуру действующего руководителя органа финансового контроля для переизбрания предложил спикер регионального парламента Александр Котов. «Я полностью поддерживаю председателя Псковского областного Собрания», - сказал председатель бюджетного комитета Борис Полозов. Аналогичную позицию заняли все члены комитета.

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