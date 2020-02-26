Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России

18:40, 26 февраля 2020, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые правила применение оружия во время охраны воздушных границ страны. В частности, перечислен список средств дежурных сил, назначенных для охраны по воздушной границе, передает ТАСС.

Постановление регламентирует состояние до границ России, при пересечении которого неопознанным судном дежурные силы приводятся в готовность №1.

«При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 км (для Южного и Восточного военных округов - 100 км) и менее и продолжающего полет в направлении государственной границы, или при внезапном обнаружении в 150-километровой полосе от государственной границы над территорией РФ неопознанного воздушного судна приводятся в готовность №1 дежурные силы», - сообщается в постановлении. Ранее такие же дистанции фигурировали в других нормативно-правовых актах.

При пересечении границы неопознанными воздушными судами в воздух поднимаются дежурные самолеты (вертолеты), принимаются меры к установлению радиосвязи с экипажем судна, выяснения причин нарушения границ. При отказе подчиниться командам вооруженных сил РФ применяется оружие на поражение.

Новое положение также устанавливает возможность поражения самолетов, которые не оснащены вооружением и пресекли границу и не реагирует на сигналы, только при наличии данных об отсутствии на бору пассажиров или заложников.

В новом постановлении также перечислен список средств дежурных сил, которые назначены для охраны воздушной границы. Кроме воздушных средств туда входят также наземные средства поражения, средства радиоэлектронной борьбы, корабли и катера, радиолокационные станции.